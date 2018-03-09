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Eskişehir'den Hatay'a yardım tırı

- TÜMSİAD Eskişehir Şubesi, Beşir Derneği Eskişehir Şubesi ve Semerkand Vakfı iş birliğiyle toplanan insani yardım malzemeleri, Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tır ile Hatay'a gönderildi

09 Mart 2018 Cuma 16:18
Eskişehir'den Hatay'a yardım tırı
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ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi, Beşir Derneği Eskişehir Şubesi ve Semerkand Vakfı iş birliğiyle toplanan insani yardım malzemeleri, Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tır ile Hatay'a gönderildi.

Beşir Derneği Eskişehir Şubesi İl Temsilcisi Rıza Gürsoy, İlahiyat Camisi önünde tırın hareketinden önce yaptığı basın açıklamasında, yardım kampanyasını iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürsoy, toplanan insani yardım malzemelerini bölgeye göndermek üzere bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa orada her an hazır bulunuyoruz. Suriye'nin içinde bulunduğu bu karmaşa döneminin başından beri, Beşir Derneği olarak bölgede 2 fırın ve 2 aşevi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'de İdlib, Cerablus ve Azez'de 3 paylaşım mağazamız bulunuyor."

Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından yardım tırı, Hatay'a uğurlandı.

Törene Memur-Sen Eskişehir Temsilcisi Muammer Karaman, TÜMSİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Ali Engiz ile vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AfrinEskişehirYardım
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