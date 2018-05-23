Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 13 ilde 34 kişinin daha ifadesine başvurulacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, aralarında suç şebekesi elebaşı S.S'nin de bulunduğu, hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden yakalanan 16'sının ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda 13 ilde 34 kişinin daha ifadesine başvurulacak.

Vatandaşlardan kiraladıkları internet bankacılığı hesaplarından 133 milyon lira işlem yaptıkları belirlenen 19 şüpheliden 16'sını dün gözaltına alan polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.