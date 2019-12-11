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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda...

Genel 11.12.2019, 10:57
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 81,59 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#Eskişehir #uyuşturucu
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