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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda...
Genel 11.12.2019, 10:57
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda 81,59 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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