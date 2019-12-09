Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.