Son Dakika

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi....

Genel 09.12.2019, 11:04
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#Eskişehir #operasyon #Polis #şüpheli #uyuşturucu
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@