Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat ekiplerinin desteğiyle dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan A.B, G.Y, B.K, S.S, C.D. ile R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik, "Allah belasını versin bunların, kökü kurusun bunların." diye bağıran B.K'nin annesi Sariye K. fenalaştı.

Kadına olay yerindeki polislerin haber verdiği 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.

Baba Cengiz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu B.K'nin 3 gündür gözaltında tutulduğunu belirterek, "Oğluma bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Yarın onun mahkemesi var. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Zanlıların evlerinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 147 sentetik uyuşturucu hap, 22,24 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 35,84 gram bonzai, 3,94 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, pompalı tüfek, 6 kartuş, hançer, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 72 fişek ele geçirilmişti.