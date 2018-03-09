Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte "sokak satıcılarına" yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 17 şüpheli haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir'de "sokak satıcılarına" yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Mart'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 25,16 gram metamfetamin, 5,75 gram skunk, 0,50 gram esrar, 17 uyuşturucu hap, 1,10 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirilmişti.