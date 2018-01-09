Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Cevdet Ö, Mehmet Ali A. ile Haydar U'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Otomobillerinde, 5 kilogram esrar, 50 gram skunk, 783 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.