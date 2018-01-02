Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan M.D.(24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Üst aramasında 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.