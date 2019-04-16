Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hamadollah O. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hamadollah O, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. 6 çocuğum var, uyuşturucu satıcısı olsaydım maddi durumum iyi olurdu. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamadollah O'yu, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

- Olay

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ocak ayında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.