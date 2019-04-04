Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığa 8 yıl 4 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Birsel Şendil (56), suça sürüklenen 16 yaşındaki M.C.C, tutuksuz sanık Gül Uyar (39) ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Gül Uyar, evde bulunan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını ve kimseye uyuşturucu madde satmadığını ileri sürerek, "Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Birsel Şendil'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanık Gül Uyar'ı 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, M.C.C'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir'de 2015'in ekim ayında ihbarda bulunulan ikametlere yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



