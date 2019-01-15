Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 3 sanıktan biri beraat ederken, bir sanık 1 yıl 8 ay, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı