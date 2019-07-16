Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanığa 13 yıl 12 ay 22 gün ila 27 yıl 13 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Emsal Berdibek, Fırat Köklü, Hülya Akbaş, Serkan Pire, Süleyman Karaarslan ve Yasemin Özmut ile başka suçtan tutuklu Barış Demirtaş, İlhan Erbek ile avukatları hazır bulundu. 2 sanığın ise duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıklardan Barış Demirtaş, İlhan Erbek, Filiz Yiğit, Hülya Akbaş, Serkan Pire ve Süleyman Karaarslan'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 27 yıl 13 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Emsal Berdibek, Fırat Köklü ve Yasemin Özmut'u 13 yıl 12 ay 22'şer gün hapse mahkum eden heyet, sanıklardan İnanç Uyar'ı ise 13 yıl 12 ay 22 gün hapisle cezalandırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

