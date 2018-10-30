Eskişehir'deki uyuşturucu davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Erdoğan Çatalbaşoğlu ve Eren Dönmezoğlu ile avukatları hazır bulundu.

İddiaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada dinlenilen Muhterem Toz, emniyette verdiği ifadeyi geri çektiğini belirterek, "Olay günü Kuyubaşı Mahallesi'ine bonzai almak için gittim. Mahallede gezerken tanımadığım iki kişi bana 'Ne arıyorsun burada?' dedi. Bonzai aradığımı söyledim. 'Bizde var.' dediler. 20 lira karşılığında satın aldım. Ancak bozai aldığım kişiler huzurdaki sanıklar değildi." dedi.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Ocak ayında uyuşturucu satın aldıktan sonra Kuyubaşı Mahallesi'nde yakalanan Muhterem Toz'un ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığı öne sürülen şüpheliler Erdoğan Çatalbaşoğlu ve Eren Dönmezoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.