Eskişehir'deki terör örgütü DEAŞ propagandası davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.Y, Ö.L.Z, H.D.E, A.Ş. ile avukatları hazır bulundu. N.G. ise hastalığını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.
İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Sanıkların beraat taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.
DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınan 5 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.