Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Eskişehir'deki terör örgütü DEAŞ propagandası davası

- DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığın beraat talepleri reddedildi

01 Mart 2018 Perşembe 17:50
Eskişehir'deki terör örgütü DEAŞ propagandası davası
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.Y, Ö.L.Z, H.D.E, A.Ş. ile avukatları hazır bulundu. N.G. ise hastalığını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Sanıkların beraat taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınan 5 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
DavaEskişehirPKK/KCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim