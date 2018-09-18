Eskişehir'deki tehdit ve yağma davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir işletmedeki iki kişinin cep telefonunu ve parasını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Kahraman Bereketoğlu (40) ve Vedat Doruk (38) ile avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarında üzerlerine atılı suçu işlemediklerini ileri süren sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında "tehdit ve yağma" suçlarından toplam 10'ar yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar, 2012 yılı şubat ayında Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir işletmeye girerek A.P. ve A.S'den bir cep telefonu ile 100 lira parayı zorla almış, mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.