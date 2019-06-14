Eskişehir'deki silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.
Dün gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Murat İlkay Özcan, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan polis, 1 şüphelinin yakalanması için kent genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.