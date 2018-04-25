Eskişehir'deki silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tahliye edilen kişiyi cezaevi çıkışında silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının Oğuz D. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıyı Kumlubel Mahallesi Toplum Sokağı'nda yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, silahlı saldırıda yaralanan Berkay Eroğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Silahlı tehdit ve yaralama" suçundan Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan ve dün tahliyesine karar verilen Berkay Eroğlu, cezaevi önünde Oğuz D'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Eroğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



