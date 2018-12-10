Eskişehir'deki silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, dün Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak'taki kanatlı hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve 13 yaşındaki Ö.K'nin av tüfeğiyle, Refiye Tiftik'in darbedilerek yaralandığı kavganın şüphelileri Hüseyin T. (53) ile oğlu Yıldırım T. (27), geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin T. tutuklandı, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.