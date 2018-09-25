Eskişehir'deki PKK/KCK davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık İranlı Shoresh Shokri hazır bulundu.



Sanık, son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.



Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, terör örgütüyle alakasının olmadığını iddia ederek, "İran'dan çalışmak için geldim. Örgüte ya da siyasi bir oluşuma dahil olmak için gelmedim. Örgütle alakam yok. Irak'ta Celal Talabani'nin olduğu bölgede çalıştığım doğrudur. Fakat tamamen iş için oradaydım. Komala örgütüyle öylesine fotoğraf çektirdim. Siyasi sığınmacı olduğumu ispat edeyim diye fotoğraf çektirmiştim. Suçsuzum. İran'a geri dönmek istemiyorum. Ülkemde can güvenliği yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.



