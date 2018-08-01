Eskişehir'deki PKK/KCK davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Shoresh Shokri (57) hazır bulundu.



Mahkeme başkanının, iddianamede sanığın PKK/KCK ile bağlantılı Komala örgütünde 45 gün silahlı eğitim aldığı, 11 ay önce Avrupa'ya kaçmak için Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği bilgisinin yer aldığını anımsattı. "Telefonunda terör örgütünün sözde bayrağı ve görselleri bulunmuş. Yine telefonunda terör örgütünün giydiği kıyafetlerle fotoğrafların mevcut." diyen Başkan, sanıktan savunmasını bu yönde yapmasını istedi.

Sanık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, terör örgütüyle alakasının olmadığını iddia etti. Shokri, "İran'da yaşam koşulları kötü olduğu için Irak'a gittim. Irak'a yasal yoldan giriş yaptım. Avrupa'ya gitmek isteyince de Türkiye'ye geçtim. Irak'ta Celal Talabani'nin olduğu bölgede çalışıyordum fakat örgütle alakam yok. Ben inşaatta çalışıyordum. Komala örgütüyle öylesine fotoğraf çektirdim. Siyasi sığınmacı olduğumu ispat edeyim diye fotoğraf çektirmiştim. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın tahliye ve beraat talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Ağustos'a erteledi.