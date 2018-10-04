Eskişehir'deki pizzaya tükürme davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü apartmandaki güvenlik kameralarınca kaydedilen dağıtım elemanının, "mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla Tüketici Mahkemesinin dışında 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Hüseyin Alyüz (32), pizza şirketi ve Bağlar Şubesi olan firmanın avukatları ile motosikletli pizza kuryesi Burak S. (20) ve avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık Burak S, savunmasında, şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle iddia edilen eylemi işlemedim. Olay günü siparişe çıkarken, birden çok sipariş vardı. Bunları adreslerine dağıtmam gerekiyordu. Yolda motosikletim yan yattı, pizzaları koyduğumuz bez kutu açılmıştı ve içindeki pizza kutuları dökülmüştü. Onları toplayıp tekrar bez kutunun içine koydum. Daha sonra Hüseyin Alyüz'e ait siparişi vermek için apartmana girdim."

Burak S, bina içindeki kameraları fark ettiğini ve sorunlu bir sipariş olması, motosiklet kazası geçirmesinden dolayı "pizzası zarar görmüş müdür?" diye endişelendiğini belirterek, şu iddialarda bulundu:

"Yeniden bir sıkıntı gelmemesi açısından pizza kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonumla fotoğraf çektim, çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın halen sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve apartmandaki müştekinin dairesine çıktım. Kapıyı çaldım. Hüseyin Alyüz halen söyleniyordu. İçeriye para almaya giderken küfürler ediyordu. Parayı bana fırlatır gibi verdi. Ben daha sonra aşağıya indiğimde apartmanın 1. katındaki kişi beni görünce, 'Pizzaya ne yaptın?' diye sordu. Ben bu soruya bir anlam veremedim, daha sonra apartmandan çıktım. Ben kesinlikle pizza kutusunu açtığımda pizzaya tükürmedim. İddiaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermiş, Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Bunun üzerine söz konusu pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname çekip 500 bin lira tazminat talep eden Hüseyin Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Bu sürede pizza şirketi de Hüseyin Alyüz aleyhinde "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Tüketici Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Hüseyin Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması ise düşmüştü. Burak S. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmemişti.