Eskişehir'deki

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de trafikte tartıştıkları genci bıçak ve satırla saldırarak "kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanık, 15 yıl ile 15 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Alparslan İyikan (27), Burak Yaren (25) ve Mustafa Çağrı Dalkılıç (23) ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında pişman olduklarını belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İyikan'ı "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 15 yıl, "silah ve bıçak taşımak" suçundan 3 ay ve "mala zarar verme" suçundan" 8 ay olmak üzere 15 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Dalkılıç'a "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 15 yıl, "silah ve bıçak taşımak" suçundan ise 3 ay hapis cezası veren heyet, Yaren'i de 15 yıl hapse mahkum etti.

Cumhuriyet Bulvarı'nda geçen yıl 5 Şubat'ta aracıyla seyreden Samed Ertem, cep telefonuyla konuşmak için otomobilini durdurunca trafiği aksattığı gerekçesiyle arkada bulunan minibüsteki İyikan ve Dalkılıç'ın bıçaklı ve palalı saldırısına uğramıştı. Kalbi duran ve sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılıp hastaneye kaldırılan Ertem'in bir bacağı ameliyatla kesilmişti.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaralama eylemini tutuklu sanıklardan İyikan ve Dalkılıç'ın gerçekleştirdiği, minibüsü ise Yaren'in kullandığı tespit edilmiş, şüpheliler tutuklanmıştı.