Eskişehir'deki levyeyle yaralama davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada, akrabalarını levye ve sopalarla yaraladıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Aydın K. 30), Fedail Y. (29) ve Şenol K. (53) ile davacılar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, savunma yapan sanıklar, pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda ağır yaralanan Birol K'nın (51) hastane raporlarının dosyaya eklenmesi için duruşmayı erteledi.



Eskişehir'de 2015 yılı kasım ayında 71 Evler Mahallesi'nde bir marketin önünde Aydın K, Fedail Y. ve Şenol K, akrabaları olan Birol K, Kamil K.(28) ve Aytaç K.(30) ile karşılaşmış, miras meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, kuzeni Birol K'yı levye ile hayati fonksiyonlarını etkileyecek şekilde ağır yaralamış, Fedail Y. ve Şenol K. ise karşı gruptaki kişileri sopalarla darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.