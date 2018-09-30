Eskişehir'deki hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kandırarak evlerine girdiği kişilerin parasını çalıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeker, Emek, Esentepe ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşları 72 ile 93 arasında değişen 4 kişinin, evlerine gidip "Çocuğunuz kaza yaptı, beni hastaneden yolladılar." diyerek paralarını çalıp kaçtığı öne sürülen şüpheli İ.D'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adalet Sarayı'na getirilen İ.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.