Eskişehir'deki gasp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 307 bin lirayı silah zoruyla gasbettiği öne sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.
Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı'yı 18 Haziran'da araçlarında silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra 307 bin lirayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Enver B. (40), kayınbiraderi Yasin P. (35) ve kaçtıkları aracın sahibi Muhittin Y. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan polis memuru Enver B. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.