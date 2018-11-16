Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ByLock kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. Şüpheliler kent merkezinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.





