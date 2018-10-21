Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri meslekten ihraç 5 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün "terör örgütüne üye olmak" suçundan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri meslekten ihraç 5 polis, işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden meslekten ihraç komiser yardımcısı Hasan Ö. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.