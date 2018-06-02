Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 eski astsubaydan biri tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan eski astsubaylar Bülent A. ile Hasan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ö. tutuklandı, Bülent A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.