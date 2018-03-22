Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan dün gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri olduğu öğrenilen 5 kadının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamladı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında diş hekimi ve avukatların da bulunduğu "ByLock" kullanıcısı 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.