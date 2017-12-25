Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Han ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma er, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan, Han İlçe Jandarma Komutanlığında görevli er 'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.