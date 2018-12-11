Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 7'si 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün il yapılanmasında bulundukları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 7 sanık ile avukatları hazır bulundu. Bir kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hatice Cengiz'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca tutuksuz sanık Halil Görmez, Meltem Özdemir ve Sultan Akalan'ı 6 yıl 3'er ay, Yüksel Özkara, Tayfun Oktay ve Hüseyin Altan'ı ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, firari sanık Eyüp K'nin dosyası, başka bir dosyayla birleştirildi.

