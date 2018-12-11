Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 9 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz 9 sanık ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Erkan Turan, Gültekin Erdem, Hakan Sarıer, Hasan Yıldız, Hüseyin Akçeşme, İlker Demirgöz, Mehmet Çukurbağ, Mustafa Karav ve Mustafa Tiryaki'yi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.