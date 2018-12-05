Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

- FETÖ'nün devlet kurumları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2'si, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlet kurumları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında tutuksuz 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Bir sanığın ise firari olduğu öğrenildi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Haluk U. ve Salih D'ye, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Diğer tutuksuz 2 sanığın beraatine hükmeden heyet, firari sanığın dosyasını ise başka bir dosya ile birleştirdi.

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