Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

- Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 4 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık, 3 yıl 4 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün il yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mahrem imam olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cüneyt Kaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklu yargılanan Ahmet Şahin, Cuma Özdemir ve Uğur Göksu'ya 6 yıl 3'er ay, tutuksuz sanık Ali Y'ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Cüneyt Kaya dışındaki 3 tutuklu sanığın cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesi, Ali Y'nin ise denetimli serbestlikle salıverilmesine hükmetti.


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