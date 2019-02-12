Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan 6 eski askerin yargılanmasına başlandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Celal H. ve tutuksuz sanıklar Şükrü G, Rıdvan Y, Murat E, Mehmet C, Harun E. ile avukatları hazır bulundu.
Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.