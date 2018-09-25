Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan tutuklu sanığın tahliye ve beraat talebi reddedildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Hasan K. (32) ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın örgütün Afyonkarahisar'da bir termal otelde il imamlarının tanıştırılması adı altında düzenlediği toplantıya katıldığı, ByLock kullandığı, Zaman gazetesine el konulmasının ardından Eskişehir Adliyesi önünde yapılan gösterilere katıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianameye karşı savunması istenildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hasan K, "Adliye önündeki eyleme katıldığım doğrudur. Bu durumu yasal bir hak olarak görmüştüm. Herhangi bir örgütsel talimat almadım. Ailem mağdur durumda. Tahliyemi istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.



