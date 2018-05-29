Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini istedi.
İddia makamının sunduğu mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, süre talebinde bulundu.
Tahliye taleplerini kabul etmeyen Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.