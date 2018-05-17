Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan eski 27 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, tutuksuz yargılanan eski 27 öğretmen ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanıkların örgüte bağlı sendikalara üyelik ve Bank Asya'da bulunan hesap hareketlerine dair dosyaya eklenen dökümler okundu, ardından savunmalara geçildi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların beraat taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.