Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik yürütülen davada 9'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 9'u tutuklu, 18 sanık ve avukatları hazır bulundu.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talep isteklerini yineledi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 15 Mayıs'a erteledi.