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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

- Meslekten ihraç edilen 27 öğretmenin beraat talepleri reddedildi

28 Aralık 2017 Perşembe 19:16
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen 27 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 27 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddetti. Sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 29 Mart 2018'e ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
DavaEskişehirFETÖPDY
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