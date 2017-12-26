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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

- Haklarında dava açılan eski 23 öğretmenden birinin tutuklu yargılanmasına karar verildi

26 Aralık 2017 Salı 16:30
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski 23 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan görevlerinden ihraç edilen 23 öğretmen ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklardan E.S'nin "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
DavaEskişehirFETÖ
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