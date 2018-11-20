Eskişehir'deki FETÖ'nün iş adamları yapılanması davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında 1'i tutuklu 6 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Emre A, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Enes Ş'nin avukatı Mustafa Algam da "Müvekkilim iş adamıdır. Aylık 1 milyon lira cirosu olduğu dönemler oluyordu. Bank Asya'ya paralarını yatırmamasından, FETÖ'cü olmadığı anlaşılmalıdır." dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.