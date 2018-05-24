Eskişehir'deki

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık, 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ferdi Ata, tutuksuz sanık Rümeysa Doğan ve avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık Ferdi Ata'ya 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Rümeysa Doğan'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.