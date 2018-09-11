Eskişehir'deki FETÖ'nün askeri yapılanması davasında ara karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanması davasında 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün askeri yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ali Ulvi S, suçlamaları kabul etmeyerek, "Askeri görevimden ihraç edildikten sonra dışarıda bir işe girdim, çalıştım. O esnada da tutuklandım. Hiçbir çevrem kalmadı. Selam veren bile olmuyor. Yıllar önce birkaç kez sohbetlerine gittiğimi inkar etmiyorum fakat bu örgüt ile hiçbir alakam yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Örgütte "ByLock indiren cennete gidecek." diyerek insanları kandıranların bulunduğunu ancak müvekkilinin herhangi bir şekilde FETÖ silahlı terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan avukat İnan Ersoy, şöyle konuştu:

"İddianameye bakıldığında müvekkilim ByLock kullanmamış, bankalarına para yatırmamış. Sadece ankesörlü telefondan 1 kez 10 saniye aranmış. 10 saniye konuşan birine örgüt üyesi yaftası ağır geliyor. Ben bir hukukçu olarak müvekkilimin ne suç işlediğini çözemedim. Bu adam kainat imamı mı? Kedicik mi? Nedir suçu? Heyetimiz bizimle de paylaşırsa sevinirim. Kurunun yanında yaş yanmasın. Elbette suçlular cezasını çekmeliler. Fakat müvekkilimin suçunun olmamasına rağmen aylardır hapis yatması hukuka aykırı. Tahliyesini talep ediyorum."

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Ulvi S'nin de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.



