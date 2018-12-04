Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün eğitim kurumlarına hizmet verdiği iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 3 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında 1'i tutuklu 2 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz diğer sanığın ise duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan O'ya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan diğer iki sanığın ise dosyaları tevfik edildi.