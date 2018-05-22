Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik açılan dava kapsamında yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanık, 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 4'ü tutuklu 9 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Tuba Kocakaya'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan Ümit Uzun, Fatih Ahmet Ercan ve Erdoğan Erbay'ı 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum eden heyet, 4 sanığın da cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak denetimli serbestlikle tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Dilaver Çalışkan, Enver Sağlam, İlknur Ulusoy, Murat Dede ve Uğur Yıldırım'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.











