Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik açılan dava kapsamında yargılanan 1'i tutuklu 8 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 10 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Cenap Tombak, tutuksuz 7 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Cenap Tombak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alan heyet, sanığı denetimli serbestlikle tahliye etti.
Tutuksuz sanıklardan Burcu Yavaş, Fatma Atıcı, Osman Altıntas, Ömer Kaya ve Ziyaddin Baytak'ı 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, Mustafa Dinçer'e 3 yıl 9 ay 10 gün, Nazan Özalbayrak'a ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, haklarında yakalama kararı bulunan firari 2 kişinin dosyasını ise başka bir dosyayla birleştirdi.