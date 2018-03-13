Eskişehir'deki FETÖ davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık personelleri yapılanmasına yönelik davada biri tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan biri tutuklu 33 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat taleplerini yineledi.



Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Kamil E'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.