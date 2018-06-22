Eskişehir'deki dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turcoin Hipper A.Ş şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 19 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Muhammet S, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kent merkezindeki bir evde yakalandı.

Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kocaeli'ne gönderildi.