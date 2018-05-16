Eskişehir'deki dolandırıcılık davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de internet üzerinden anlaştığı kişiye parasının bir bölümünü almasına rağmen köpeği göndermediği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa dolandırıcılık suçundan 5 yıl 50 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, davacı Miraç Öztekin (21) ve avukatı hazır bulunurken, tutuklu sanık İshak Cumhur Yayımlar (27) başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumundan Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Yayımlar, suçu kabul etmeyerek, "Ben İzmir'de yaşıyorum. Şahıs beni aradı, köpeğimle alakalı fiyatta anlaştık. Paramı gönderdi, ben de köpeği İzmir'den otobüse bindirip Eskişehir'e yolladım. Şahıs köpeği karşılamaya gitmemiş. Nereye kayboldu bilmiyorum. Otobüsle yolladığım için elimde bir resmi belge yok. Vermediler. Dolandırıcılık suçunu işlemedim." dedi.

Davacı Miraç Öztekin ise sanığa talep ettiği ücreti gönderdikten sonra köpeğin kendisine teslim edilmediğini belirterek, "Biz 450 liraya anlaşmıştık. Kendisi 250 lirayı peşin istedi. Gönderdim. Kalanı da köpek gelince verecektim. Ama köpek gelmedi. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 50 gün hapse mahkum etti.



